Препараты продавали и онкобольным: в Киеве разоблачили схему реализации фальсифицированных российских лекарств

В Киеве правоохранители разоблачили схему реализации фальсифицированных российских медпрепаратов. Среди лекарств, продававшихся в нескольких аптеках города, были и те, которые покупали люди с онкологическими заболеваниями.

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Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины. Причастным к деятельности "бизнеса" грозит до 10 лет лишения свободы.

Как рассказали в Департаменте стратегических расследований НПУ, они прекратили противоправную деятельность группы лиц, реализовавших медикаменты контрабандного происхождения. Сбыт лекарственных средств российского производства, попавших на территорию Украины противоправным путем, производился в ряде аптек Киева.

"Некоторые медпрепараты с признаками фальсификации продавались людям с онкологическими заболеваниями. Полицейские провели санкционированные обыски по местам сбыта и хранения лекарственных средств, а также местам проживания фигурантов. Правоохранители изъяли медикаменты российского происхождения, деньги, черновые записи, бухгалтерскую документацию и тому подобное", – рассказали в пресс-службе.

По этому факту возбуждено уголовное производство (фальсификация лекарственных средств или обращение фальсифицированных лекарственных средств). Правоохранители устанавливают полный круг лиц, причастных к незаконной деятельности.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители разоблачили в Киевской области незаконную продажу фальсифицированного горючего. Так, на одной из местных нефтебаз группа хранила бензин и дизель.

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