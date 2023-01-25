Правоохранители задержали мужчину, который в прошлом году во время ссоры расстрелял прохожего в Киеве. Фото

Правоохранители задержали уроженца Луганска, который может быть причастен к убийству мужчины, в 2022 году. У подозреваемого возник конфликт с прохожим, во время которого он избил потерпевшего, а затем несколько раз выстрелил в него из огнестрельного оружия.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Как рассказали в полиции, в прошлом году к ним поступило сообщение от врачей о том, что на улице Митрополита Андрея Шептицкого они обнаружили неизвестного мужчину с огнестрельными ранениями живота и ноги.

"Было установлено, у мужчины возник словесный конфликт с незнакомцем. В ходе выяснения отношений злоумышленник сначала ударил своего оппонента по голове, а после того как мужчина начал убегать, пять раз выстрелил в него из огнестрельного оружия. Нападающий скрылся с места совершения преступления, а медики констатировали смерть потерпевшего", – уточнили в пресс-службе.

Благодаря проведенным следственным действиям, в частности, изучению записей с камер видеонаблюдения, удалось установить злоумышленника. Им оказался ранее не судимый луганчанин, 1975 года рождения.

"При обыске полицейские обнаружили боеприпасы у него ручную гранату РГД-5 и запал к ней, а также два автомата, 11 магазинов, штык-нож и почти тысячу патронов разного калибра", – добавили правоохранители.

По фактам умышленного убийства и незаконного хранения огнестрельного оружия открыты уголовные производства, а задержанному сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве мужчина во время ссоры нанес незнакомцу более 20 ударов ногами по голове. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

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