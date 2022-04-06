Правоохранители сообщили о подозрении оккупанту: отдал приказал расстреливать колоны авто мирных жителей на Киевщине

Правоохранители сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны в Киевской области заместителю командира роты русских оккупантов. Подозреваемый отдал приказ своим подчиненным стрелять по машинам мирных жителей.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора Украины. Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы.

"По данным следствия, гражданин Российской Федерации – заместитель командира роты по вооружению одной из воинских частей вооруженных сил РФ. Он выполнял преступный приказ военного руководства и участвовал в вооруженной агрессии на территории села Лукьяновка Броварского района Киевской области", – рассказали в пресс-службе.

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Как уточнили в прокуратуре, в течение марта 2022 года российские солдаты, выполняли приказы злоумышленника и грабили дома мирных жителей. Кроме того, они разрушали дома украинцев.

"Подозреваемый отдал приказ подчиненным уничтожать колонны из гражданских автомобилей, которые будут передвигаться по населенному пункту. Также он угрожал женщине убить ее, родственников и детей. Таким образом, осведомленный о законах и обычаях войны, оккупант нарушил нормы международного гуманитарного права", – констатировали в прокуратуре.

По факту жестокого обращения с мирным населением Украины и нарушении законов и обычаев войны открыто уголовное производство, а злоумышленнику сообщили о подозрении. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Прокуроры направили в суд ходатайство об объявлении подозреваемого в розыск.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские военные во время оккупации города Конотоп задержали местного жителя, связали и пытали его. После этого оккупанты выстрелили в грудь украинца.