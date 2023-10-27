Правоохранители Киева задержали с поличным женщину, которая хотела на лодке переправить уклонистов за границу. Фото

Правоохранители Киева с поличным разоблачили женщину, которая на лодках переправляла уклонистов через границу Украины. Стоимость таких услуг составляла от 4 до 8 тысяч долларов США.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнице грозит до десяти лет тюремного заключения.

Правоохранители разоблачили жительницу Черновицкой области, 1981 года рождения, которая незаконно переправляла мужчин призывного возраста за границу.

"Женщина через знакомых подыскала трех мужчин призывного возраста, которые хотели покинуть страну. Для реализации своих замыслов женщина договорилась с другими сообщниками, личности которых в настоящее время устанавливаются, и разработала план по переправке "клиентов" через государственную границу. Стоимость таких услуг составляла от 4 до 8 тысяч гривен", – рассказали в пресс-службе.

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Один из мужчин заплатил ей 6 тысяч долларов США, после чего нарушительница забрала их в заранее оговоренном месте на автомобиле и увезла в направлении государственной границы Украины. Согласно плану, они должны были передвигаться на лодке, но их задержали полицейские.

Правоохранители провели 11 обысков, в ходе которых изъяли 8 тысяч долларов США, 890 евро, печати, банковские карты, карты памяти, мобильные телефоны, документы, а также два пистолета, 26 патронов.

Как отметили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры, 42-летней уроженке Черновицкой области сообщили о подозрении в незаконной переправке военнообязанных лиц через государственную границу Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители Киева разоблачили заведующего психиатрическим отделением, который подделывал документы об инвалидности для мужчин призывного возраста. Стоимость услуг дельца составила 6 тысяч долларов США.

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