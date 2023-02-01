Правоохранители Киева разоблачили преступников, которые терроризировали граждан: ими руководил криминальный авторитет. Фото

Правоохранители Киева разоблачили преступную организацию, которая терроризировала и запугивала жителей столицы. Злоумышленники действовали под видом двух добровольческих формирований.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемые были задержаны во время вымогательства денег.

По словам правоохранителей, в Украине преступная группировка организовал и возглавлял криминальный авторитет по прозвищу "Леший". В Киеве злоумышленники, среди которых был гражданин РФ, действовали под видом двух добровольческих формирований.

"Они систематически требовали деньги с предпринимателей, применяли психологическое давление, насилие, уничтожали имущество и угрожали физической расправой. Установлено, что от одного из потерпевших члены преступной организации требовали деньги за обеспечение своей безопасности и беспрепятственной продажи помещений. В течение января 2023 года члены данной преступной организации требовали у потерпевшего 1 млн. гривен и 50 тыс. долларов США", – рассказали в пресс-службе.

Правоохранители доказали причастность злоумышленников к более чем 10 эпизодам поджогов автомобилей и объектов недвижимости пострадавших. А также подозреваются в нанесении гражданам тяжких телесных повреждений с применением оружия. Полученные деньги нападавшие направляли в так называемый "общак", который полицейские и работники СБУ нашли и изъяли.

"Участников преступной организации полицейские задержали во время вымогательства очередной суммы денег с местного предпринимателя. Во время обысков по местам нахождения фигурантов правоохранители обнаружили деньги, оружие, документы и средства связи. Следователи сообщили пяти фигурантам о подозрении за тремя статьями УКУ", – добавили в полиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве правоохранители обезвредили преступную группировку, которой из РФ руководил бывший депутат Илья Кива. По замыслу экснардепа, злоумышленники должны остаться в столице для поддержки оккупантов в случае захвата региона, но они организовали наркобизнес.

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