Появилось видео изнутри костела Святого Николая в Киеве после пожара

Обнародовано первое видео из костела Святого Николая в Киеве, где 3 сентября произошел пожар. Сотрудникам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям уже удалось локализовать возгорания.

Запись обнародовал в своем Telegram-канале мэр столицы Виталий Кличко. Он уточнил, что пострадавших нет (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Спасатели службы города и специалисты ГСЧС локализовали пожар в костеле Святого Николая. Пострадавших нет", – написал Кличко.

Видео дня

По данным спасателей, пожар распространился на площади 80 квадратных метров. Сейчас открытого огня внутри здание нет.

Предварительно, частично разрушена отделка здания на первом и втором этажах. Источники OBOZREVATEL в ГСЧС сообщили, что сгорел духовой орган, который был единственным действующим в Европе. Позднее эту информацию официально подтвердили в ведомстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, пожар в костеле Святого Николая возник вечером 3 сентября. Здание, построенное в 1909 году, расположено на улице Большая Васильковская, 75.