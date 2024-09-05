Повреждены дома, выбиты окна в многоэтажке: в КОВА рассказали о последствиях российской атаки на Киевщину. Фото

В ночь с 4 на 5 сентября страна-террорист РФ снова атаковала Киевщину с помощью дронов-камикадзе. В области работали силы ПВО, однако, к сожалению, в результате падения обломков повреждены дома, были возгорание травяной подстилки.

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Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, передает пресс-служба КОВА. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"Очередная массированная атака врага ударными дронами в Киевскую область. Тревога продолжалась 11 часов. В регионе работали силы ПВО. Есть сбитые враждебные цели. Попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры не зафиксировано. Пострадавшие среди населения отсутствуют", – рассказал Кравченко.

Глава Киевской ОВА добавил, что в результате падения обломков сбитых целей повреждение 6 частных домов. В них выбиты окна, повреждена кровля. Также повреждено хозяйственное здание и авто. Кроме того, разбиты окна в одном из многоквартирных домов. В трех районах области ликвидированы пожары травяной подстилки.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 5 сентября российская оккупационная армия запустила против Украины 78 ударных беспилотников типа Shahed и баллистическую ракету "Искандер-М". 60 дронов сбили украинские силы противовоздушной обороны.

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