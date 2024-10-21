Повреждены дома и произошло несколько пожаров: в КОВА рассказали о последствиях российской атаки на Киевщину. Фото

В ночь на 19 октября страна-террорист РФ снова атаковала Киевщину с помощью дронов-камикадзе. В результате падения обломков, в частности, повреждено несколько многоэтажек, произошло несколько пожаров.

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Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, передает пресс-служба КОВА. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"Ночью враг массированно атаковал Киевщину ударными дронами. В области работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены. Попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры не допущено. Пострадавших среди населения нет", – рассказал Кравченко.

Глава Киевской ОВА добавил, что в результате падения обломков сбитых вражеских целей в одном из населенных пунктов повреждена кровля многоэтажного жилого дома, выбиты окна и частичное разрушение одной из квартир. Также выбиты окна еще в одном многоэтажном доме и повреждены три автомобиля.

На месте работают все оперативные службы. Развернут пункт обогрева, а также работают психологи. Последствия падения обломков дрона устраняются. Кроме того, в результате российской атаки был поврежден один частный дом и гараж, произошло также возгорание на поле и на одном из рынков – пожары ликвидированы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в ночь на понедельник, 21 октября, силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотники, которыми российские оккупационные войска пытались атаковать регион. В столице в результате падения обломков БПЛА загорелась крыша дома и пострадал мирный житель.

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