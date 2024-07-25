Повреждены дома и админздание: в КОВА рассказали о последствиях очередной атаки российской на Киевщину. Фото и видео

Страна-террорист РФ в ночь с 24 на 25 июля атаковала Киевскую область с помощью дронов-камикадзе. Силами ПВО вражеские объекты были уничтожены, однако обломками, в частности, повредило частные дома и админздание.

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Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, передает пресс-служба КОВА. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"Вторую ночь подряд враг атакует нашу область ударными дронами. В регионе работали силы ПВО. Пострадавших в результате атаки нет. Попадания в объекты жилой и критической инфраструктуры отсутствуют", – сообщил Кравченко.

По его словам, было зафиксировано падение обломков сбитых враждебных целей в трех районах области. В результате в нескольких местах возникли возгорание лесной и травяной подстилки – пожар ликвидирован. На территории одного из садовых обществ повреждены три частных дома, гараж, помещение хозяйственного магазина, здание администрации садового общества и один автомобиль.

"Оперативные группы продолжают фиксировать и ликвидировать последствия вражеской атаки. В который раз обращаемся к каждому жителю области – не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях, пока опасность не пройдет", – резюмировал Кравченко.

Со своей стороны в ГСЧС Киевской области добавили, что ночью в результате вражеской атаки беспилотников произошло разрушение с последующим горением трех жилых домов. На ликвидации пожара было задействовано 15 спасателей и 4 единиц техники. К счастью, погибших и пострадавших нет.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 25 июля страна-агрессор Россия терроризировала Украину дронами-камикадзе типа Shahed-131/136. Враг запустил 38 таких беспилотников, из них силы противовоздушной обороны уничтожили 25 целей.

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