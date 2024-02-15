Повреждены частные дома и глубокая воронка от ракеты: последствия российского обстрела Киевщины 15 февраля. Видео

Страна-террорист РФ утром в четверг, 15 февраля, атаковала Киевскую область крылатыми ракетами. Силами ПВО вражеские объекты были уничтожены, однако в двух общинах обломками повреждены частные дома и автомобили.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, передает пресс-служба КОВА. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"Утром россияне атаковали область ракетами. Воздушная тревога продолжалась более двух часов. В Киевской области работали силы ПВО. Благодаря работе наших защитников попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не зафиксировано. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Оперативные группы продолжают работать над выявлением последствий ракетной атаки", – говорится в сообщении.

Глава Киевской ОВА добавил, что по состоянию на 8:00 падения обломков вражеских ракет зафиксированы в двух населенных пунктах одного из районов области. Есть информация о повреждении 7 частных домов, нескольких хозяйственных построек и автомобиля.

"В домах выбиты окна, повреждены фасады, крыши. Областная администрация совместно с общинами предоставит всю необходимую помощь жителям поврежденных домов", – подчеркнул Кравченко.

Со своей стороны, мэр Бучи Анатолий Федорук уточнил, что в результате ракетных обстрелов в Бучанской общине повреждены пять частных жилых домов. Из-за падения обломков выбиты окна, повреждена крыша.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор Россия во время массированной атаки по Украине утром 15 февраля направила ракеты и на Киев. Все враждебные цели были уничтожены силами противовоздушной обороны.

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