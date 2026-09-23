Повреждены бизнес-центр и университет, есть погибший: последствия атаки РФ в Соломенском районе Киева. Фото и видео

В Киеве в среду, 23 сентября, Россия нанесла очередной удар по Соломенскому району. В результате атаки были повреждены бизнес-центр и университет — к сожалению, есть погибший и пострадавшие.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло. Призываем не игнорировать сообщения об опасности.

Что известно

Так, утром в среду, 23 сентября, Россия продолжила наносить террористические удары по Киеву. Один из вражеских дронов попал в Соломенский район, в результате чего были повреждены бизнес-центр и университет.

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После атаки начался пожар, который оперативно приехали тушить спасатели. В здании выбило окна, а припаркованные рядом автомобили были повреждены. К сожалению, есть погибший и раненые. В настоящее время на месте трагедии продолжают работать сотрудники ГСЧС и полиции.

Что предшествовало

Утром в среду, 23 сентября, российские войска вновь атаковали Киев ударными дронами. Последствия атаки зафиксированы в Соломенском, Дарницком и Голосеевском районах.

Как сообщал OBOZ.UA, в течение суток 22 сентября и ночи 23-го страна-агрессор РФ продолжала атаковать Киевскую область. В области действовали силы ПВО, однако, к сожалению, повреждения зафиксированы в четырёх районах, есть пострадавшие.

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