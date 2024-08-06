Повреждена многоэтажка и здания АЗС: в КОВА рассказали о последствиях российской атаки на Киевщину

Страна-террорист РФ в ночь с 5 на 6 августа атаковала Киевскую область с помощью ракет и ударных дронов. Силы ПВО уничтожили все вражеские объекты, однако обломками и взрывной волной повреждены, в частности, многоэтажка и здания АЗС.

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Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, передает пресс-служба КОВА. Жителей региона еще раз призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"Ночью враг атаковал Киевщину с помощью ракет и ударных дронов. В регионе работали силы ПВО. Вражеские цели были сбиты. Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не допущено. Пострадавших нет", – рассказал Кравченко.

По его словам, оперативные группы продолжают работать на местах падения обломков сбитых вражеских объектов.

По состоянию на 8.00 зафиксировано повреждение многоквартирного дома, где выбиты окна на первом и втором этаже, где расположены нежилые помещения. Кроме того, на двух АЗС выбиты окна, посечены фасады, а у многоэтажного здания с офисными помещениями выбиты двери, окна, нарублен фасад. Также взрывной волной поврежден дом лесника. Пожары на местах падения обломков отсутствуют.

Как сообщал OBOZ.UA, защитники неба Украины во время российской воздушной атаки в ночь на 6 августа уничтожили четыре из шести ракет и 15 из 16 дронов-камикадзе типа Shahed-131/136. Враг бил баллистикой, направляя ее на Киевщину.

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