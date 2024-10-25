Повреждена ЛЭП и возникло несколько пожаров: в КОВА рассказали о последствиях российской атаки на Киевщину

В ночь на 25 октября страна-террорист РФ снова атаковала Киевщину с помощью дронов-камикадзе. В области успешно работали силы ПВО, однако, обломки сбитых вражеских объектов, в частности, повредили линию электропередачи (ЛЭП).

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Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, передает пресс-служба КОВА. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"Ночью враг раз атаковал Киевщину БпЛА. Тревога объявлялась дважды и продолжалась более 4 часов. В регионе работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не зафиксировано. Пострадавших среди населения нет", – уточнил Кравченко.

Глава КОВА добавил, что в одном из районов области в результате падения обломков сбитых вражеских целей произошел пожар травяного настила, который оперативно ликвидировали. В другом районе обломки вражеского БпЛА повредили ЛЭП и привели к возгоранию сухостоя, который также был потушен. Оперативные службы продолжают фиксировать последствия вражеской атаки.

Напомним, страна-агрессор Россия в ночь на 25 октября совершила уже 15-ю воздушную атаку на Киев с начала месяца. Враг применил исключительно ударные беспилотники, но все они – около полутора десятков – были уничтожены.

Как сообщал OBOZ.UA, 24 октября, российские БПЛА тоже пытались нанести удары по столице Украины. Над Киевом было сбито около десятка дронов, обошлось без последствий, а в области были повреждены окна двух предприятий и возникло незначительное возгорание.

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