Поврежден инфраструктурный объект и школа: стало известно о последствиях атаки дронами Shahed в Киевской области

Страна-террорист РФ ночью в воскресенье, 10 сентября, атаковала Киевскую область с помощью дронов Shahed. В результате был поврежден инфраструктурный объект, выбиты окна в частных домах и учебных заведениях.

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Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, передает пресс-служба КОВА. Жителей области снова призвали не игнорировать сообщения об опасности.

"Российский враг в очередной раз атаковал Киевщину БПЛА. Этой ночью воздушная тревога длилась более 3 часов. Ночью на Киевщине активно работала ПВО. В результате атаки в одном из районов поврежден инфраструктурный объект. Жертв и пострадавших нет. Все экстренные службы работают на месте происшествия", – рассказал Кравченко.

Глава Киевской ОВА уточнил, что взрывной волной в одном из районов области повреждено 8 частных домов. Были выбиты окна, двери, обломками иссеченные фасады и кровли. Последствия атаки устраняют. Кроме того, в одной из общин взрывной волной повреждены помещения школы, детского сада и поселкового совета. В другой – учебно-реабилитационный центр.

"Возникло возгорание лесной подстилки. Пожары оперативно ликвидируют. Оперативные службы продолжают работы по фиксации последствий ночной атаки", – добавил Кравченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на воскресенье, 10 сентября, российские оккупационные войска устроили новую атаку на Украину с применением ударных дронов Shahed. Они заходили на нашу территорию с севера, в ряде областей была объявлена тревога, после чего по враждебным целям работала ПВО.

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