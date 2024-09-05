Повредили полицейский автомобиль на Печерске и скрылись: в Киеве задержали двоих подозреваемых. Фото

В Печерском районе двое молодых людей повредили автомобиль правоохранителей. Чтобы найти хулиганов, стражам порядка понадобилось несколько часов.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленникам грозит до четырех лет лишения свободы.

"Событие произошло на днях в Печерском районе столицы. Пока наряд сотрудников Управления полиции охраны отрабатывал вызов по поводу нарушения тишины в вечернее время, неизвестные порезали колеса их служебного автомобиля", – рассказали в пресс-службе.

Правоохранители оперативно установили, что к совершению преступления могут быть причастны двое 22-летних местных жителей. Находясь под хмельком, они порезали ножом шины служебного авто и скрылись. Впрочем, уже через несколько часов их разыскали и задержали.

По факту хулиганства открыто уголовное производство, а задержанным сообщили о подозрении в совершении преступления. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве сообщили о подозрении в хулиганстве мужчине, который, по информации следствия, стрелял в охранника парковки. Событие произошло 2 сентября в Голосеевском районе города.

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