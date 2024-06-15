Потребовалось трое суток: в Киевской области потушили пожар, который возник на предприятии после обстрела РФ. Фото

В Киевской области в субботу, 15 июня, спасатели ликвидировали пожар на промышленном предприятии, возникший в результате российских обстрелов 12 июня. Бойцы ГСЧС работали более трех суток.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины. К тушению огня были привлечены специальные поезда.

"Киевщина: 15 июня в 7:21 ликвидирован пожар на промышленном предприятии, возникший 12 июня в результате вооруженной агрессии россии", – говорится в сообщении.

Кроме того, ГСЧС опубликовало кадры того, как спасатели героически, более трех суток, ликвидировали последствия обстрела страны-террориста РФ.

Напомним, в ночь на среду, 12 июня, российские оккупационные войска нанесли комбинированный удар по Украине, применив крылатые ракеты с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, а также ударные БпЛА.

Одной из основных целей ракетной атаки противника стали украинская столица и Киевская область. Из - за падения обломков в Киевской области вспыхнул пожар на промышленном предприятии. Первоначально к ликвидации пожара было привлечено более 105 человек и 30 единиц техники.

Как сообщал OBOZ.UA, государство-агрессор Россия в ночь на пятницу, 14 июня, подняло в небо группу стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, а затем Миг-31К. Они запустили по Украине крылатые и баллистические ракеты. Кроме того, в это время продолжалась враждебная атака дронами-камикадзе Shahed-136.

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