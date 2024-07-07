Потерял сознание из-за задымления в квартире: в Киеве полиция и ГСЧС спасли мужчину. Видео

В Киеве правоохранители помогли спасти мужчину в Голосеевском районе. Житель одного из многоэтажных домов города потерял сознание из-за задымления в собственной квартире.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. В настоящее время киевлянину предоставляется вся необходимая помощь.

По словам правоохранителей, на спецлинию 112 поступило сообщение о пожаре в одной из многоэтажек Голосеевского района.

"В считанные минуты напарники Андрей Грищенко и Ярослав Муравенко прибыли на место происшествия. Поднявшись на этаж, где произошло возгорание, мы увидели без сознания мужчину, который лежал на ступенчатой клетке. Совместно со спасателями инспекторы эвакуировали мужчину из помещения и передали медикам. Гражданин госпитализирован, а пожарные ликвидировали возгорание. Спасибо коллегам за своевременную и эффективную помощь", – рассказали в пресс-службе.

Напомним, в Киеве вечером субботы, 6 июля, произошел масштабный пожар в доме Вацлава Гавела. По информации свидетелей, в результате возгорания в квартире огонь перешел на крышу многоэтажки.

Как сообщал OBOZ.UA, в Печерском районе Киева в воскресенье, 7 июля, произошел пожар в бизнес-центре, расположенном вблизи станции метро "Дворец Спорта". Во время тушения огня спасатели вывели на свежий воздух 10 человек.

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