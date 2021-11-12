Попала в 'слепую зону': в Киеве под колесами грузовика погибла женщина. Фото 18+

В Днепровском районе Киева произошло смертельное ДТП. Грузовик переехал женщину, которая от полученных травм скончалась.

Об этом сообщили источники OBOZREVATEL в Национальной полиции. Трагедия произошла 12 ноября на улице Строительной (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Собеседник рассказал, что погибшей около 60 лет, но ее личность пока не установлены.

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Как уточняет "Киев оперативный", женщина перебегала дорогу на красный сигнал светофора. Водитель грузовика MAN не успел среагировать, потому что пешеход попал в "слепую зону".

Отметим, что, по данным Патрульной полиции, за первые десять месяцев 2021 года (январь-октябрь) в Украине произошло 154 480 ДТП, в которых погибли 2 592 человека и 24 905 были травмированы.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 ноября в Закарпатской области случилось ДТП – 18-летний водитель мотоцикла врезался в Mercedes. В результате аварии 16-летняя пассажирка мотоцикла погибла на месте.

P.S. OBOZREVATEL постоянно пишет о дорожно-транспортных происшествиях, чтобы обратить внимание на сложившуюся ситуацию. На дорогах Украины гибнет больше людей, чем в зоне боевых действий на Донбассе. Идет война на дорогах. Не оставайтесь равнодушными – ситуацию нужно менять!