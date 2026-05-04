Получила более 630 тыс: в Киеве задержали владелицу предприятия, которое отремонтировало 'дом правительства ЛНР'. Фото

В Киеве правоохранители задержали владелицу строительного предприятия из Луганской области, которая сотрудничала с оккупационными властями. По данным следствия, в 2025 году ее компания выполнила ремонтные работы на объекте так называемого "дома правительства ЛНР" и получила за это более 630 тыс. грн.

Видео дня

Информацию обнародовали правоохранительные органы и прокуратура, которые осуществляют процессуальное руководство по делу. В материалах следствия указано, что женщина действовала через подконтрольное предприятие и получала подряды от оккупационной администрации.

Как позже уточнили правоохранители, "подозреваемая обеспечила выполнение строительно-ремонтных работ на объектах оккупационной власти".

Схема сотрудничества

По данным следствия, подозреваемая проживает в Киеве, но является владелицей предприятия, зарегистрированного в Луганской области. В 2023 году она организовала перерегистрацию бизнеса по законодательству РФ. Для этого, как указано, использовала родственников, которые остались на временно оккупированной территории.

После этого компанию включили в систему государственных закупок РФ. Это открыло доступ к подрядам от оккупационной администрации. И, собственно, позволило выполнять работы на объектах, связанных с так называемыми органами власти. Среди них – здание, которое оккупанты называют "домом правительства ЛНР".

Детали дела

Следствие установило, что в 2025 году от этой деятельности женщина получила более 630 тыс. грн. Речь идет именно о доходах от выполнения работ на временно оккупированной территории.

Ей сообщили о подозрении по статье о пособничестве государству-агрессору, совершенное по предварительному сговору группой лиц. Суд избрал меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога.

Досудебное расследование проводят следователи СБУ в Донецкой и Луганской областях. Процессуальное руководство осуществляет Днепропетровская областная прокуратура.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что гражданин Боснии и Герцеговины Сельвер Хрустич, который воевал на стороне России и попал в украинский плен, рассказал о пренебрежительном отношении к контрактникам в российской армии. По его словам, солдат системно отправляют на опасные позиции без изменения тактики, что приводит к массовым потерям.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!