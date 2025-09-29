Получил 85% ожогов тела: в Киеве спасают отца маленького Назарчика, который пострадал в результате российской атаки

Отец мальчика Назара получил 85% ожогов тела в результате террористической атаки РФ по Киеву в ночь на 7 сентября, но его можно спасти. Для этого мужчину необходимо срочно транспортировать в зарубежный центр для специализированного лечения. 24-летняя мать младенца, к сожалению, умерла.

Видео дня

Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщила основательница и руководитель благотворительной организации "Мама и младенец" Алла Мельничук. Украинцев призвали помочь пострадавшему.

Что известно

"Ее нет. Есть они. В реанимации. Борются за жизнь. Две недели назад семью достали из-под завалов. Мама с 90% ожогов умерла. Врачи успели сделать экстренное кесарево сечение – маленький Назарчик жив, но уже перенес операцию на головном мозге и в тяжелом состоянии борется за жизнь в реанимации", – написала Мельничук.

Она добавила, что отец ребенка, который также пострадал в результате террористической атаки РФ, сейчас находится в медицинском учреждении – имеет 85% ожогов. Мужчину можно спасти только срочным лечением и транспортировкой в специализированный зарубежный центр.

Председатель благотворительного фонда добавила, что для спасения папы Назарчика открыт сбор, к которому может присоединиться каждый – в Монобанк(нажмите, чтобы перейти по ссылке).

"Контакты: 095 251 00 00 00 (я на связи, знаю все подробно). Пожалуйста, каждый репост и каждая гривна сегодня – это шанс на жизнь для папы и единственная возможность маленькому Назарчику иметь рядом родного отца", – отметила Мельничук.

Что предшествовало

В ночь на 7 сентября армия России ударила по Киеву дронами-камикадзе и ракетами. Под удар попали несколько районов столицы. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие.

В Святошинском районе в результате террористической атаки пострадали супруги Сакиян, которые получили более 80% ожогов тела в результате попадания "Шахеда" в их жилье. Врачи экстренно провели кесарево сечение, чтобы спасти ребенка – мальчика назвали Назаром. В ночь с 22 на 23 сентября в Киеве 24-летняя Татьяна Сакиян умерла. Женщина более двух недель боролась за жизнь.

Как сообщал OBOZ.UA, дроновая атака РФ на Украину началась вечером 6 сентября. Враг запустил десятки "Шахедов" и дронов-имитаторов с нескольких направлений, в воздухе одновременно фиксировали более 100 БПЛА. Шумно было в ряде городов, работали силы ПВО.

