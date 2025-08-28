Полностью разрушен подъезд дома: последствия попадания российской ракеты в Дарницком районе Киева. Фото и видео

В Дарницком районе Киева сотрудники ГСЧС продолжают поисково-спасательные работы на месте попадания российской ракеты в жилой многоквартирный дом. К сожалению, здесь есть погибшие и пострадавшие.

Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло. Призываем жителей столицы не игнорировать воздушную тревогу.

Что известно

В ночь на 28 августа страна-террорист РФ нанесла очередной комбинированный удар по Киеву. В результате российского обстрела в Дарницком районе был частично разрушен пятиэтажный жилой дом.

На месте происшествия сразу начались поисково-спасательные работы – сотрудники ГСЧС начали разбирать завалы и убирать бетонные конструкции здания, которое обвалилось из-за попадания российской ракеты.

К сожалению, из-за террористической атаки есть погибшие и пострадавшие – тело одного из жителей обнаружили спасатели во время поисков.

На месте трагедии также находятся родственники жильцов дома, которые надеются получить известие о родных.

Что предшествовало

С вечера среды, 27 августа, российские войска атаковали Киев ударными БПЛА. А уже ночью в четверг враг нанес удары по столице баллистическими ракетами и "Кинжалами". Раздавались взрывы, последствия фиксируют в Шевченковском, Дарницком, Днепровском и Соломенском районах. Есть погибшие, много пострадавших, есть разрушения жилых домов и другой гражданской инфраструктуры.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 28 августа российская оккупационная армия массированно атаковала Киевскую область дронами-камикадзе и ракетами различных типов. В результате атаки пострадал человек.

