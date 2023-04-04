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Полиция Киева разыскивает мошенницу, которая выманивала у пенсионеров деньги, пугая их онкоболезнями у родных. Фото

Олег Тимченко
Криминал
2 минуты
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В столице уже зафиксировано несколько пострадавших

Правоохранители Киева разыскивают женщину, которая может быть причастна к серии мошенничеств. Злоумышленница выманивала у пенсионеров деньги, рассказывая вымышленную историю о лечении их родственников от онкоболезней.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнице грозит до 12 лет лишения свободы.

"Полицейские Киева разыскивают серийную мошенницу. Женщина входит в доверие к пенсионерам с выдуманной историей о лечении их родственников от онкоболезней и выманивает у них деньги. По такой преступной схеме в столице зафиксировано несколько эпизодов преступной деятельности, а также известно, что женщина действовала на территории Одессы", – рассказали в полиции.

Полиция Киева разыскивает мошенницу, которая выманивала у пенсионеров деньги, пугая их онкоболезнями у родных. Фото

Ее приметы: в возрасте 35-40 лет, худощавого телосложения, лицо круглое, светлые волосы, рост примерно 165-170 сантиметров, разговаривает в большинстве своем на русском языке, может носить очки, передвигается только на наземном общественном транспорте.

По фактам мошенничеств открыты уголовные производства.

Полиция Киева разыскивает мошенницу, которая выманивала у пенсионеров деньги, пугая их онкоболезнями у родных. Фото
Полиция Киева разыскивает мошенницу, которая выманивала у пенсионеров деньги, пугая их онкоболезнями у родных. Фото

"Полицейские просят граждан, также пострадавших от действий злоумышленницы, или тех, кто владеет какой-либо информацией о ее пребывании, обязательно обратиться в территориальные подразделения полиции или позвонить по телефону 102 или 066 989 25 44. Это поможет привлечь женщину к уголовной ответственности и помешать дальнейшему совершению ею аналогичных преступлений", – резюмировали в полиции.

Полиция Киева разыскивает мошенницу, которая выманивала у пенсионеров деньги, пугая их онкоболезнями у родных. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL, правоохранители Киева разоблачили ранее судимых мужчин, подозреваемых в мошенничестве. Злоумышленники "продавали" гражданам несуществующие генераторы, а получив деньги – исчезали.

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