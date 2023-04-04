Полиция Киева разыскивает мошенницу, которая выманивала у пенсионеров деньги, пугая их онкоболезнями у родных. Фото

Правоохранители Киева разыскивают женщину, которая может быть причастна к серии мошенничеств. Злоумышленница выманивала у пенсионеров деньги, рассказывая вымышленную историю о лечении их родственников от онкоболезней.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнице грозит до 12 лет лишения свободы.

"Полицейские Киева разыскивают серийную мошенницу. Женщина входит в доверие к пенсионерам с выдуманной историей о лечении их родственников от онкоболезней и выманивает у них деньги. По такой преступной схеме в столице зафиксировано несколько эпизодов преступной деятельности, а также известно, что женщина действовала на территории Одессы", – рассказали в полиции.

Ее приметы: в возрасте 35-40 лет, худощавого телосложения, лицо круглое, светлые волосы, рост примерно 165-170 сантиметров, разговаривает в большинстве своем на русском языке, может носить очки, передвигается только на наземном общественном транспорте.

По фактам мошенничеств открыты уголовные производства.

"Полицейские просят граждан, также пострадавших от действий злоумышленницы, или тех, кто владеет какой-либо информацией о ее пребывании, обязательно обратиться в территориальные подразделения полиции или позвонить по телефону 102 или 066 989 25 44. Это поможет привлечь женщину к уголовной ответственности и помешать дальнейшему совершению ею аналогичных преступлений", – резюмировали в полиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, правоохранители Киева разоблачили ранее судимых мужчин, подозреваемых в мошенничестве. Злоумышленники "продавали" гражданам несуществующие генераторы, а получив деньги – исчезали.

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