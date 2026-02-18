Полицейские Киевщины задержали экс-футболиста Колесника, который ударил военного. Все подробности и фото

Правоохранители задержали уже бывшего футболиста Даниила Колесника, который во время конфликта ударил военнослужащего. Инцидент произошел в Бучанском районе Киевской области.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

"Правоохранители установили, что мужчина (Колесник. – Ред.), находясь в селе Святопетровское, увидел работу военнослужащих ТЦК по проверке военно-учетных документов и, подойдя к одному из них, спровоцировал конфликт. После злоумышленник намеренно нанес удар кулаком военнослужащему, в результате чего потерпевший получил телесные повреждения", – сообщили в пресс-службе.

В полиции уточнили, что 24-летнего Колесника задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Досудебное расследование начато по факту насилия в отношении должностного лица (ч. 2 ст. 350 Уголовного кодекса Украины – умышленное нанесение побоев или причинение легкого или средней тяжести телесного повреждения).

Напомним, Колесник якобы решил вступиться за военнообязанного, которого остановили для проверки документов. Беседа переросла в конфликт, во время которого спортсмен ударил военного. Колесник сначала опубликовал видео в соцсетях, однако затем удалил его.

В заявлении Киевского областного ТЦК подчеркнули, что поведение футболиста было безответственным, а его действия демонстрируют безразличие к военному, который выполнял служебные обязанности. Колесника также призвали немедленно присоединиться к ВСУ для защиты страны.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший полузащитник "Динамо" Александр Алиев высказался в поддержку форварда "Колоса-2" Даниила Колесника после инцидента с представителями ТЦК. Алиев считает, что Колесник действовал правильно, защищая гражданина с детьми, а наказание в виде исключения из клуба несправедливое.

