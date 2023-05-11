Полицейские Киевщины установили более 5,6 тысяч оккупантов, причастных к военным преступлениям

Правоохранители Киевской области внесли в базу "Военный преступник" 5,6 тысяч российских окупантов. В общей сложности она насчитывает более 200 тысяч военных страны-террориста РФ.

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Об этом сообщил глава полиции Киевщины Андрей Небытов, передает "Укринформ". Все злоумышленники будут привлечены к ответственности.

"В настоящее время в процессуальном порядке полицейские Киевской области установили 21 военнослужащего армии РФ, которые привлекаются к уголовной ответственности. В Нацполиции создана подсистема "Военный преступник", куда все подразделения вносят данные по российским военнослужащим, которые находились на территории Украины и совершали здесь преступления. Только полиция Киевской области внесла в эту базу более 5,6 тысяч человек", – отметил Небытов.

Генерал полиции уточнил, что в общей сложности эта база уже насчитывает более 200 тысяч россиян, причастных к военным преступлениям на территории Украины.

"Я уверен, что постепенно будет наработано очень много материала, и все исполнители после победы обязательно будут привлечены к ответственности, сколько бы на это ни ушло времени", – подчеркнул Небытов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Сумской области судьи вынесли приговор о лишении свободы двум военным ВС РФ, которые во время оккупации обстреляли из танка больницу в Тростянце.

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