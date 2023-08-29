Полицейские Киева разоблачили злоумышленников, сбывавших оружие и фальшивые деньги. Фото

В Киеве правоохранители разоблачили преступную группу, которая занималась сбытом оружия. Кроме того, злоумышленники еще и "продавали" фальшивую валюту.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемым грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как рассказали правоохранители, преступный бизнес организовал уроженец другого государства, 1966 года рождения. К своей незаконной деятельности он привлек еще 4 сообщников, 1965-1994 годов рождения, среди которых также есть иностранцы.

"Дельцы сбывали фальшивые деньги, огнестрельное оружие и гранаты среди клиентов, которых подыскивали через личные связи. В ходе контроля над совершением преступления мы провели четыре закупки, по результатам которых задокументировали факт сбыта фальшивой валюты и оружия. Так, при продаже злоумышленники сбыли более 12 тысяч долларов США, которые, согласно выводам экспертов, являются фальшивыми. Также подельники сбыли автоматы АК-74 и патроны к ним", – уточнили в полиции.

Во время обысков, кроме поддельных денег, были изъяты два корпуса гранат Ф-1, РГД-5 и два запала УЗРГМ-2, два пистолета, патроны к ним, АКСУ-74 с патронами, глушители к оружию, снаряд, а также кусты конопли и устройства для наркотических средств.

По этим фактам возбуждено уголовное производство, а задержанным сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине разоблачили группу фальшивомонетчиков, продававших поддельные доллары. Преступники производили поддельные банкноты номиналом в 100 долларов образца 2006 года.

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