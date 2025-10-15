Похитили военного и требовали несуществующий долг: на Киевщине задержали злоумышленников. Подробности, фото и видео

Правоохранители Киевской области задержали злоумышленников, которые, по информации следствия, причастны к похищению военного. Нападавшие требовали у защитника Украины несуществующий долг.

Об этом сообщили в пресс-службе полиция Киевщины. Подозреваемым грозит до семи лет за решеткой.

Что известно

По словам правоохранителей, организатором преступления оказался 32-летний житель Броварского района, который привлек также четырех местных жителей в качестве соучастников. В апреле злоумышленники, угрожая физической расправой и сжечь дом, где проживает потерпевший с матерью, требовали у 22-летнего военного оплатить долг в 15 тысяч гривен за якобы возникший конфликт.

"В дальнейшем участники преступной группы требовали увеличенный долг в общую сумму 20 тысяч гривен, которую мужчина в дальнейшем перевел на указанную злоумышленниками банковскую карточку. Через некоторое время фигуранты незаконно лишили свободы пострадавшего, силой затолкав в автомобиль, и угрожая физической расправой, повторно требовали 10 тысяч гривен", – уточнили в пресс-службе.

Злоумышленников задержали – во время обысков у них обнаружили и изъяли мобильные телефоны, банковские карты, наличные в гривнах и долларах, а также каннабис и патроны различного калибра.

По фактам похищения человека и вымогательства с применением насилия начато досудебное расследование, а задержанным сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия угрожая расправой, вымогал у бизнесмена деньги. Злоумышленник хотел получить 30 тысяч долларов "за молчание".

