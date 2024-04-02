Похитили киевлянина и требовали $10 тыс. несуществующего долга: полицейские задержали четырех злоумышленников. Фото

Правоохранители Киева задержали злоумышленников, которые угрожая мужчине физической расправой из-за 10 тысяч долларов США несуществующего долга. Его вывезли за город, закрыли в гараже, но потерпевшему удалось самостоятельно выбраться и скрыться.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как рассказали правоохранители, к ним обратился житель Киева, который сообщил, что четверо знакомых удерживали его против воли в гаражном боксе и требовали деньги. Злоумышленниками оказались трое мужчин, в возрасте от 25 до 35 лет и 24-летняя девушка, которая является отдаленной родственницей потерпевшего.

"Фигуранты уговорили потерпевшего сесть в автомобиль и вывезли его в Киевскую область, где содержали в гаражном боксе, где угрожая расправой требовали возврата несуществующего долга в сумме 10 тысяч долларов США. Не получив желаемого, злоумышленники закрыли мужчину в помещении и уехали. Однако пострадавшему удалось самостоятельно выбраться и обратиться за помощью в полицию", – уточнили в пресс-службе.

Злоумышленники задержаны и сообщили им о подозрении. Во время обысков правоохранители изъяли в качестве доказательств мобильные телефоны нарушителей, деньги, охотничий карабин, два пистолета и четыре автомобиля. Суд избрал мужчинам меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога, женщине – круглосуточный домашний арест.

Как сообщал OBOZ.UA, в Коростышеве Житомирской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили банду рэкетиров, которая похищала людей и "выбивала" из них деньги. От действий злоумышленников пострадали более 30 семей, в том числе и военнослужащий, которому они угрожали убийством беременной жены.

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