Погибласемейная пара, повреждены более 10 домов: последствия российской атаки в Броварах на Киевщине. Фото

Страна-террорист РФ утром пятницы, 24 января, атаковала Киевщину с помощью дронов-камикадзе. В результате падения обломков сбитого БПЛА в Броварах погибли два человека, а также повреждены более 10 домов.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил городской голова Игорь Сапожко. Украинцев в очередной раз призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"На месте попадания работает комиссия, которая определит объемы нанесенного ущерба. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Силами КП "Бровары-Благоустройство" начаты работы по уборке частей разрушенных взрывом домов и хозяйственных построек", – рассказал Сапожко.

Он добавил, что в общей сложности пострадали более 12 частных домов и помещения магазина. По состоянию на данный момент известно о двух погибших – супругах, проживавших в уничтоженном доме.

"Других обращений от жителей данного микрорайона в больницу не было", – уточнил Сапожко.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупационные войска утром в пятницу, 24 января, атаковали Киевскую область ударными беспилотниками. В результате падения обломков в двух населенных пунктах вспыхнули пожары в десятиэтажке и частном доме: погибли три человека, есть пострадавшие.

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