Поджигали релейные шкафы на железной дороге Киева и области: СБУ и Нацполиция задержали двух злоумышленников. Фото
Сотрудники СБУ и Нацполиции задержали двух мужчин, которые, по информации следствия, причастны к поджогам релейных шкафов на железной дороге в Киеве и Киевской области. Злоумышленники совершили это, выполняя задание врага.
Об этом сообщили в пресс-службах Службы безопасности Украины, столичной полиции и полиции Киевщины. Подозреваемым грозит пожизненное лишение свободы.
"Полиция Киева и СБУ задержали местного жителя за поджог релейного шкафа в столице. К совершению диверсии причастен ранее судимый 33-летний местный житель, выполнявший заказы от вражеских спецслужб", – рассказали правоохранители.
Отмечается, что злоумышленник поджег электрощитовую на железнодорожной дороге в Днепровском районе. Свои действия он снимал на камеру мобильного телефона, как доказательство проделанной "работы" для оккупантов. По заданию россияне пообещали ему немалые деньги, которые он так и не получил. В настоящее время он находится под стражей.
Кроме того, за поджог релейных шкафов "Укрзализниці" на территории Киевщины задержали 29-летнего жителя Борисполя. Муж искал заработок в Telegram, где на него вышел представитель вражеской спецслужбы. В ноябре злоумышленник по указанию куратора поджег два объекта на железной дороге.
Результаты "работы" злоумышленник фиксировал на камеру и отправлял заказчику для получения денег. За выплаченное "вознаграждение" он планировал отдать долг за проигрыши в онлайн-ставках.
Оба злоумышленника сообщили о подозрении по фактам диверсий, совершенных в условиях военного положения.
Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники Нацполиции и СБУ разоблачили жителя Киевской области, который поджег двери помещения почтового отделения. По информации следствия, злоумышленник за обещанное вознаграждение выполнял задачи вражеской спецслужбы.
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