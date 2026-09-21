Подверг жителя Бучи пыткам и угрожал ему расстрелом: полицейские установили личность российского десантника. Фото

Правоохранители сообщили о предъявлении подозрения ещё одному российскому военнослужащему, причастному к военным преступлениям. Злоумышленник в Буче Киевской области ударил гражданского стволом автомата по лицу, а затем угрожал ему расстрелом.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы.

Что известно

Так, правоохранители установили личность российского десантника, причастного к совершению военных преступлений в 2022 году на территории Киевской области.

"При содействии Главного управления разведки Министерства обороны Украины полицейские установили личность подозреваемого – 26-летний ефрейтор, заместитель командира боевой машины – наводчик-оператор 234-го десантно-штурмового полка 76-й десантно-штурмовой дивизии ВС РФ. В марте 2022 года он вместе со своим подразделением находился в Буче", – говорится в сообщении.

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Так, следователи установили, что 8 марта местный житель вышел из церкви "Вифания", где вместе с семьей укрывался от обстрелов, и направился в магазин. На улице Вокзальной его остановили российские военные, которые устроили блокпост на территории салона красоты.

После проверки мобильного телефона мужчину отвели в соседний дом, заставили раздеться до пояса и пластиковыми стяжками привязали к колонне. В течение получаса его избивали руками, ногами и тупыми предметами.

Именно там подозреваемый ударил гражданского стволом автомата по лицу, а затем вставил ствол в рот и угрожал расстрелом. У мужчины не было оружия, и он не принимал участия в боевых действиях. В тот же день его отпустили, а 12 марта он эвакуировался из города.

Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине суд вынес приговор ещё одному российскому военному, причастному к совершению военных преступлений. Злоумышленник жестоко обращался с мирными жителями во время временной оккупации Бучи Киевской области.

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