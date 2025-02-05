Подожгли авто ВСУ и релейные шкафы железной дороги: в Киеве будут судить троих злоумышленников. Фото

В Киеве будут судить троих злоумышленников, которые, по информации следствия, причастны к поджогам на территории города. В частности, они пытались сжечь автомобиль ВСУ в Оболонском районе.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Обвиняемым грозит пожизненное лишение свободы.

"На скамье подсудимых окажутся трое диверсантов, которые по заказу спецслужб России совершили серию поджогов в столице и готовили еще ряд диверсий на железной дороге. Сообщников задержали в июле прошлого года полицейские совместно с СБУ", – рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что злоумышленники, в возрасте от 19 до 28 лет, приехали в столицу в поисках заработка. В Telegram-канале они получили задачу курить авто военных и другие объекты стратегического значения от представителей страны-агрессора.

В частности, в Оболонском районе они подожгли автомобиль, принадлежащий Вооруженным силам Украины, и два железнодорожных релейных шкафа. На третьем поджоге правоохранители задержали одного из фигурантов, а впоследствии разыскали еще двоих, сбежавших в другие области с намерением скрыться.

Следствие по этим фактам завершено, а обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу дела. По ходатайству следователей обвиняемые находятся под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, жители Бучанского района Киевской области получали уведомления под местного ЦНАП с призывом "Сжечь ТЦК". Предварительно это произошло из-за того, что бот-чат госучреждения был сломан враждебными хакерами.

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