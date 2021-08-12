Подольский мостовой переход в Киеве: в КГГА рассказали, как проходит строительство

В Киеве коммунальщики в ближайшие месяцы проведут ряд работ, связанных со строительством Подольского мостового перехода. В частности, продолжат дальнейшее сооружение конструкций будущей линии метрополитена на Троещину.

Об этом говорится в ответе КП "Дирекции строительства дорожно-транспортных сооружений Киева" на запрос OBOZREVATEL. В 2021 году на его строительство моста предусмотрено 1 млрд 787,9 млн гривен.

В частности, в следующие три месяца на мостовом переходе будут выполнены такие работы:

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расширят улицу Набережно-Крещатицкую на участке от улицы Хоривой до улицы Верхний Вал и обустроят ливневую канализацию;

проведут монтаж шумозащитного и барьерного ограждений;

продолжится строительство ограждающих конструкций метрополитена и обустройство насыпи земляного полотна на Русановских садах;

проведут работы по строительству дороги от транспортной развязки на пересечении улицы Бальзака и проспекта Романа Шухевича к Подольскому мостовому переходу.

Кроме того, в ответе указано, что до 20 августа запланировано окончание работ по демонтажу надводной и подводной части временных опор.

"После завершения будет возобновлено освещение строений моста", – уточнили коммунальщики.

Кроме того, на сегодняшний день на существующих конструкциях уже построены станции метрополитена "Труханов остров", "Затока Десенка", а также продолжаются работы по строительству станции "Радужная".

Напомним, подольский мостовой переход, который должен соединить Подол с левобережными районами – Воскресенка и Радужный массив – фактически начали возводить в 2003 году. Его строительство неоднократно останавливалось из-за недостатка финансирования, соответственно дата открытия многократно откладывалась.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве несмотря на карантин и трудности, связанные с экономическим кризисом из-за пандемии COVID-19, продолжается строительство Подольско-Воскресенского мостового перехода.