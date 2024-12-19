Подделали более 2 тыс. документов: в Киеве сообщили о подозрении нотариусу и его соучастникам. Фото

Частный нотариус Киевского городского нотариального округа, по данным следствия, с конца 2022-го по 2024 год находился за границей, но официально якобы продолжал "работать" в Украине. Для этого он организовал схему с четырьмя участниками, которые были его подчиненными без оформления трудовых отношений.

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По указанию нотариуса работники создавали видимость, что он будто бы продолжает вести дела в Киеве. Однако они самостоятельно осуществляли нотариальную деятельность от его имени. Об этом случае 19 декабря рассказала пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Таким образом группа подделала более 2 000 документов.

Соучастники выдавали доверенности, завещания, документы о праве собственности, используя личную электронную подпись нотариуса, специальные бланки и печати. От его имени они также вносили сведения о совершении нотариальных действий в реестры.

"В это время сам нотариус, находясь за границей, контролировал работу своего офиса через установленные видеокамеры", – выяснили следователи.

Нотариус не имел права передавать свою подпись и пароли входа в реестры другим лицам.

Ему, а также четырем его помощникам, объявлено о подозрении в нарушении ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 361, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 УК (несанкционированное вмешательство в работу информационно-коммуникационной системы; подлог и сбыт официальных документов).

"Следственные действия в уголовном производстве продолжаются, устанавливаются другие лица, причастные к незаконной деятельности", – подытожили в ОГПУ.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Киеве разоблачили другого частного нотариуса – 42-летнюю гражданку Украины. Она вместе с сообщниками присвоила более 1 миллиона гривен со счетов умерших граждан.

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