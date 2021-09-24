Подбрасывали наркотики и требовали выкуп: в Киеве задержали банду псевдополицейских и таксистов. Фото и видео

В Киеве задержали банду, которая под видом таксистов совершали курьерские доставки. Затем они представлялись полицейскими, обвиняли получателей в торговле наркотиками и вымогали деньги.

Об этом сообщается на сайте Национальной полиции. Организатору и его сообщникам сообщили о подозрении, решается вопрос с избранием меры пресечения (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Всего группировка состояла из семи человек. Организатором был 28-летний киевлянин, возраст остальных составлял от 25 до 33 лет.

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Отмечается, что организатор взял в аренду несколько автомобилей, а своих подельников пристроил на работу в службу такси, где они должны были выполнять сугубо курьерские доставки.

Если злоумышленники находили в посылках наркотики, то сразу сообщали лидеру группировки. В противном случае подбрасывали наркотики сами.

Когда вручалась посылка, появлялись остальные участники группы и представлялись полицейскими. Получателей обвиняли в сбыте наркотиков и силой затаскивали в свой автомобиль, а затем требовали выкуп. Как правило, это была сумма примерно 2 тысячи долларов.

Всего правоохранители установили семь таких эпизодов. Во время обысков у фигурантов нашли мобильные телефоны, банковские карточки, радиостанции, пневматические пистолеты и марихуану.

Подозреваемым инкриминируют вымогательство (статья 189), лишение свободы человека (статья 146), разбой (статья 187), мошенничество (статья 190) и присвоение властных полномочий (статья 353).

Отметим, что ранее в столице схватили троих братьев-иностранцев. Те похищали, пытали и вымогали деньги у выходцев из арабских стран. Потерпевших они вывозили в гаражи, а там снимали видео, чтобы шантажировать.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове задержали пятерых участников банды, которые вымогали у бизнесмена 700 тысяч долларов. Для запугивания жертвы они использовали траурные венки.