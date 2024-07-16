Под видом командировки отдыхал на Карибах: правоохранители сообщили о подозрении судье из Киевской области. Фото

По материалам правоохранителей подозрение получил судья Броварского горрайонного суда Киевщины, который под видом командировки отдыхал на Карибах. Ранее его уличили на взятке за принятие "правильного" решения.

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Об этом рассказали в пресс-службе ГУ СБУ в Киеве и Киевской области. Подозреваемому и его сообщнику грозит уголовная ответственность.

"Служба безопасности и ГБР собрали новые доказательства преступной деятельности судьи Броварского горрайонного суда Киевской области, ранее получившего подозрение в коррупционной деятельности. По материалам дела, судья причастен к мошенничеству и подделке документов, с помощью чего летом 2023 года незаконно уехал за границу под видом служебной командировки. Как свидетельствуют материалы производства, вместо служебной поездки фигурант вместе со своей сожительницей отправился на круизном лайнере на Карибские острова", – рассказали в пресс-службе.

Как отметили в Службе безопасности, чтобы отправиться на отдых, судья использовал поддельное письмо-приглашение для участия в конференции по вопросам помощи переселенцам, семьям с детьми и детям-сиротам из Украины в ЕС. При чем на самом деле никаких подобных мер в указанной стране тогда не проводилось. По материалам дела получить фиктивное приглашение фигуранту помог его знакомый адвокат.

На основании полученных доказательств судьи и его сообщнику – адвокату – сообщено о подозрении по фактам подделки документов и мошенничества.

"Напомним, что в сентябре 2023 года этого же чиновника разоблачили на взятке, которую он получил за принятие "правильного" решения в имущественном споре", – добавили в СБУ.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине будут судить депутата областного совета, который требовал и получил от военной взятки за оформление выплаты на лечение. Сумма составила 30 тысяч гривен. Делковому грозит до 4 лет тюрьмы, обвинительный акт уже направлен в суд.

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