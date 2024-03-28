Под видом капеллана пытался шпионить за десантниками ВСУ: в Киеве задержали "крота" российской разведки. Фото и видео

Сотрудники СБУ задержали еще один "крота" российской разведки. По данным следствия, злоумышленник под видом капеллана пытался шпионить за десантниками ВСУ.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Подозреваемому грозит 15 лет лишения свободы или пожизненное.

"Военная контрразведка Службы безопасности сорвала попытки военной разведки рф "завести" своего агента в штаб Командования Десантно-штурмовых войск ВСУ. В результате спецоперации в Киеве задержан приспешник российской спецслужбы, который под видом капеллана пытался присоединиться к украинским десантникам", – уточнили в пресс-службе.

Как рассказали в СБУ, российский агент хотел "записаться" в одну из боевых бригад ДШВ, чтобы шпионить за местам ее базирования и перемещения в направлении передовой. В дальнейшем он должен был устанавливать доверительные отношения с командованием подразделений десантно-штурмовых войск ВСУ.

Отмечается, что таким образом он надеялся расширить свои возможности по сбору данных о вооружениях, рабочих планах и боевых операциях украинских защитников. Служба безопасности своевременно разоблачила крота, установила его российских кураторов и задокументировала их разведывательную активность. Следующим этапом было задержание злоумышленника, когда он уже проходил собеседования в штабе Командования украинских десантников относительно "зачисления" в ряды ВСУ.

"По данным следствия, задержанным оказался главный специалист одного из департаментов Киевской областной военной администрации. Чиновник был дистанционно завербован кадровым сотрудником 317-го разведывательного центра главного управления генштаба вооруженных сил россии (известного как ГРУ). Чтобы выдавать себя за капеллана, киевлянин сделал себе фальшивую "справку" о якобы принадлежности к прихожанам одной из конфессий. До этого российская спецслужба давала ему испытательные задачи еще во время его работы в военной администрации. Коммуникацию с агрессором он поддерживал через анонимный чат в мессенджере", – уточнили в СБУ.

Во время задержания у злоумышленника изъяли мобильный телефон с поличным с врагом. Ему сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники СБУ задержали агентурную группу ФСБ, которая готовила ракетные удары по Киевской телебашне и подразделениям Генштаба ВСУ. Кроме того, целью злоумышленников была столичная ТЭЦ.

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