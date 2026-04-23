Под наркотиками сбил насмерть пенсионера на переходе: в Киеве суд вынес приговор водителю грузовика. Фото

В Киеве суд вынес приговор водителю грузовика, который совершил смертельное ДТП на Оболони. Злоумышленник, находясь в состоянии наркотического опьянения, на переходе сбил насмерть пенсионера.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Преступник должен провести за решеткой семь лет.

Что известно

Смертельная авария в Оболонском районе на улице Богатырской произошла в сентябре 2025 года. Тогда водитель грузового фургона совершил наезд на 84-летнего пенсионера, который пересекал проезжую часть по пешеходному переходу. Пожилой мужчина получил тяжелые травмы и был госпитализирован, однако, несмотря на усилия врачей, он умер.

Следователи установили, что 37-летний водитель превысил разрешенную скорость и, кроме этого, находился за рулем под действием наркотических веществ. Проведенные экспертизы подтвердили наличие в организме мужчины амфетамина и каннабиса, которые он употреблял накануне.

Тогда злоумышленнику сообщили о подозрении. Собрав все доказательства вины водителя, правоохранители направили обвинительный акт в Оболонский суд, по решению которого обвиняемый был признан виновным и назначено наказание.

