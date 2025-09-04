Под Киевом рецидивист, угрожая оружием, забрал у пожилых супругов наличные на более 1,6 млн грн. Подробности и фото

В Броварах Киевской области злоумышленник проник в дом и, угрожая пистолетом, забрал у владельцев жилья крупную сумму в гривнах и валюте. По информации следствия, грабителем оказался 42-летний уроженец Одесской области.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Что известно

Как рассказали правоохранители, 23 августа в 23:40 в полицию обратилась 74-летняя жительница города Бровары и сообщила о том, что неизвестный с применением физической силы, угрожая пистолетом, ограбил ее.

Правоохранители установили, что злоумышленник через окно проник в частный дом, где проживали супруги и, приставив к голове хозяйки дома пистолет, требовал деньги. После чего он ударил ее и, угрожая оружием, заставил женщину пройти в другую комнату, где находился 76-летний мужчина. Там нападавший похитил 17 600 гривен, 32 000 долларов США, 8 000 евро и скрылся.

Полицейские разыскали и задержали фигуранта. Им оказался 42-летний уроженец Одесской области, который ранее уже имел проблемы с законом. Во время обыска по месту жительства злоумышленника правоохранители обнаружили и изъяли похищенные деньги, пистолет, патроны и наркотики

Задержанному сообщили о подозрении по факту разбойного нападения – суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

