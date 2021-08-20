Под Киевом вспыхнул пожар: огонь охватил многоэтажку. Фото и видео

В Броварах Киевской области 20 августа в пятиэтажном доме вспыхнул пожар. Загорелись сразу несколько квартир.

Об этом сообщает ГСЧС. ЧП случилось на улице Гагарина 11 (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Возгорание началось в двух квартирах на пятом этаже. Затем огонь распространился на всю крышу здания.

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По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Спасатели проводят эвакуацию жителей дома.

К ликвидации привлечены 72 человека и 18 единиц техники. Дополнительно на место ЧП направили еще 3 единиц техники.

СМИ пишут, что в помощь спасателям направили пожарных из Киева.

Напомним, что ранее в Киеве горела квартира в девятиэтажном доме. Тогда обошлось без жертв и пострадавших.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 12 августа сгорели СТО, мойка, три гаража и два автомобиля, которые располагались в двухэтажном здании.