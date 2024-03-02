Под Киевом в результате столкновения с фурой перевернулся микроавтобус: есть пострадавшая. Фото

В Броварах Киевской области столкнулись грузовик и микроавтобус, в результате чего последний перевернулся. Предварительно пострадала пассажирка последнего авто.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Обстоятельства и причины происшествия установят правоохранители.

"Авария в Броварах. По предварительной информации, водитель фуры MAN, двигаясь по улице Сечевых Стрельцов в направлении бульвара Независимости, не предпочел в движении микроавтобус Volkswagen", – рассказали в пресс-службе.

В полиции добавили, что предварительно в результате ДТП пострадала пассажира микроавтобуса.

Напомним, в Соломенском районе Киева во вторник, 27 февраля, столкнулись грузовик и трамвай. Авария произошла на бульваре Вацлава Гавела.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве во вторник, 27 февраля, вблизи станции метро "Славутич" произошла авария с участием двух легковушек. В результате столкновения одна из машин опрокинулась на крышу – ее водитель госпитализирован.

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