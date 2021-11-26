Под Киевом столкнулись микроавтобус и легковушка: есть погибший. Фото

В селе Новые Петровцы Киевской области произошла авария с участием микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter и ВАЗ. В результате ДТП от полученных травм погиб водитель последнего авто.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевщины. Авария случилась в пятницу, 26 ноября, около 7:00.

"По предварительным данным, автомобили двигались со стороны города Киева в направлении села Новые Петровцы. 51-летний водитель Mercedes-Benz Sprinter поворачивал на лево в разрешенном месте. 72-летний водитель автомобиля ВАЗ не заметил микроавтобус, который остановился для поворота и на скорости въехал в него", – рассказали в пресс-службе.

Видео дня

В результате ДТП пассажир и водитель легковушки получили травмы и были госпитализированы в больницу.

Несмотря на усилия врачей 72-летний владелец авто скончался. Водитель Mercedes-Benz не пострадал.

По официальным данным патрульной полиции, за первые десять месяцев текущего года в Украине произошло более 154 тысяч аварий, в которых погибло более 2,5 тысяч человек и еще почти 25 тысяч получили травмы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в селе Княжичи Киевской области 24 ноября Chevrolet Nubira, за рулем которого находился 16-летний подросток, протаранил дерево, а потом врезался в электроопору. Сила удара была таковой, что у машины вырвало двигатель.