Под Киевом столкнулись легковушка и маршрутка: есть погибший, среди пострадавших – подросток. Подробности и фото

В Броварском районе Киевской области произошло ДТП с участием легковушки и маршрутного автобуса. В результате столкновения один человек погиб, а еще трое, среди которых есть несовершеннолетний, пострадали.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Все обстоятельства смертельной аварии установят следователи.

Что известно

По словам правоохранителей, в пятницу, 20 марта, в 10:40 к ним поступило сообщение об аварии вблизи села Гоголев Броварского района.

"По предварительной информации, водитель автомобиля Skoda не справился с управлением и выехал на встречную полосу и допустил столкновение с пассажирским автобусом. Известно, что в салоне общественного транспорта находилось восемь человек, среди них двое несовершеннолетних", – уточнили в пресс-службе

В результате ДТП погиб водитель легковушки, еще три человека, среди них несовершеннолетний, пострадали. По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Ситуация с аварийностью

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!