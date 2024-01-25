Под Киевом столкнулись две легковушки: после ДТП одна из машин влетела в столб, есть погибший. Фото и видео

В Броварах Киевской области в среду, 24 января, произошла авария с участием Volkswagen Passat и Honda Civic. В результате столкновения последний автомобиль влетел в электроопору, его водитель погиб.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины. Обстоятельства и причины ДТП установят правоохранители.

По словам спасателей, 24 января в 23:20 в них поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Броварах на улице Киевской.

"По прибытию спасателей установлено, что произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей Honda Civic и Volkswagen Passat. В результате ДТП один человек погиб. Тело мужчины спасатели деблокировали с помощью гидравлического оборудования", – говорится в сообщении.

На опубликованных спасателями и соцсетях фото и видео можно увидеть, что после столкновения Honda въехала в электроопору.

Как сообщал OBOZ.UA, в Дарницком районе Киева в среду, 24 января, автомобиль Daewoo Lanos на скорости въехал в электроопору. В результате ДТП водитель легковушки погиб – чтобы достать его тело из изуродованного авто, вызвали спасателей.

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