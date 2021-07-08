Под Киевом столкнулись две фуры: одного из водителей "вырезали" из кабины авто. Фото

В вблизи села Дударков Бориспольского района 7 июля произошло ДТП с участием грузовиков Iveco и DAF. В результате аварии, одного из водителей зажало в кабине авто.

Об этом OBOZREVATEL сообщил информированный источник. Для того, чтобы помочь пострадавшему, спасателям пришлось срезать часть конструкции машины.

"Предварительно, 26-летний водитель Iveco не справился с управлением грузовика и протаранил DAF, который двигался в попутном направлении. В результате происшествия владельца первого авто с травмами доставили в медучреждение. У него диагностировали закрытую черепномозговую травму и множественные ушибы ног", – рассказал наш собеседник.

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Он добавил, что все обстоятельства аварии установит следствие, решается вопрос о открытии уголовного производства.

Напомним, в Яремче Ивано-Франковской области 6 июля около 7:15 столкнулись автомобиль Volkswagen Touareg и мотоцикл BAJAJ PULSAR NS200. В результате аварии погибла водитель двухколесного транспорта – 32-летняя киевлянка Елена Денисенко. Водитель внедорожника пытался сбежать.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Шевченковском районе столицы 6 июня автомобиль Mazda на большой скорости врезался в электроопору. Водителя с многочисленными травмами госпитализировали в медицинское учреждение.