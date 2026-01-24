УкраїнськаУКР
Под Киевом столкнулись два грузовика: есть погибший, возникла пробка. Фото и видео

Дмитрий Кропивницкий
Криминал
2 минуты
1,0 т.
В Броварском районе Киева, вблизи села Калиновка, произошла ДТП с участием нескольких грузовых авто. К сожалению, в результате столкновения водитель одной из машин погиб.

Об этом сообщили в социальных сетях. Обстоятельства аварии установят правоохранители.

Что известно

"Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло утром (24 января. – Ред.) на Кольцевой Броваров. В результате аварии водитель грузовика погиб", – говорится в сообщении.

На опубликованных в соцсетях фото и видео можно увидеть последствия ДТП. В частности, кабина одного из грузовых авто была просто смята в результате столкновения.

Впоследствии в патрульной полиции Борисполя уточнили, что столкновение с участием нескольких грузовиков произошло на 35 км автодороги М-01 "Киев – Чернигов". Движение в направлении города Киева частично перекрыто.

На месте работают все необходимые службы. Патрульные на месте происшествия обеспечивают безопасность дорожного движения. Водителей призвали учесть эту информацию при планировании своего маршрута.

Как сообщал OBOZ.UA, в Соломенском районе Киева автомобиль Skoda Octavia на скорости въехал в рекламный щит. В результате ДТП погиб пассажир легковушки, а еще два человека были травмированы.

