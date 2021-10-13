Под Киевом пьяный мужчина набросился на полицейских с вилами: копы открыли огонь. Фото

На Киевщине 11 октября отец и сын напали на сотрудников полиции, которые прибыли на вызов о краже. Один из них схватил вилы, однако правоохранители открыли предупредительный огонь.

Об этом сообщается на странице Нацполиции Киевской области в Facebook. Инцидент произошел в поселке Калиновка (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Отмечается, что правоохранители прибыли на вызов о краже инструментов. На месте находились 63-летний мужчина со своим 28-летним сыном, они были состоянии алкогольного опьянения.

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Оба сразу начали нецензурно выражаться в адрес полицейских, хватать их за форму и бросаться в драку. Затем 28-летний мужчина схватил вилы и набросился на сотрудников полиции.

На замечания правоохранителей нападавший не реагировал, они открыли предупредительный огонь в воздух.

Начато расследование по части 1 статьи 345 (угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос касательно объявления подозрения мужчинам.

Отметим, что им грозит до трех лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 октября в Чернигове избили двух полицейских. Один из них от полученных травм скончался.