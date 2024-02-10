Под Киевом пьяная водитель Toyota сбила женщину. Фото и подробности

В селе Пуховка Киевской области автомобиль Toyota сбил двигавшуюся по обочине женщину в попутном направлении. Как оказалось, водитель машины находилась за рулем в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Виновный грозит до трех лет лишения свободы с лишением права управлять автомобилем до 5 лет.

"Авария произошла на днях около 19:00 в селе Пуховка. По предварительной информации, 47-летняя местная жительница, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем Toyota, допустила наезд на женщину-пешехода, которая двигалась по обочине в попутном направлении, держа в руках велосипед", – говорится в сообщении.

В результате ДТП 61-летняя женщина получила телесные повреждения и была госпитализирована в больницу. Во время медицинского освидетельствования у водителя авто обнаружено 2.48 промилле алкоголя в крови. По факту аварии с потерпевшей, которую совершили в состоянии опьянения, открыто уголовное производство.

Напомним, в Киевской области в понедельник, 5 февраля, на трассе Киев – Чернигов произошла авария с участием трех легковушек, тягача и грузовика. По предварительной информации, ДТП произошло из-за того, что водитель грузового авто задремал за рулем.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в среду, 7 февраля, на бульваре Тараса Шевченко произошло ДТП с участием двух легковушек. В результате столкновения одна машина загорелась, предварительно есть пострадавший.

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