Под Киевом произошла авария с участием легковушки и маршрутки: подробности и фото

В Вишневом Киевской области в среду, 20 сентября, произошла авария с участием маршрутки и легковушки. По предварительной информации, есть пострадавший.

Движение транспорта в направлении столицы затруднено. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киевщины (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"В городе Вишневое Киевской области, на улице Киевской, в направлении города Киева произошло ДТП с участием маршрутного транспортного средства и легкового автомобиля. Движение в направлении города Киева затруднено. Организовано реверсивное движение. Уважаемые участники дорожного движения, заранее планируйте свой маршрут", – призвали в полиции.

Видео дня

Как сообщили в соцсетях, в результате ДТП травмы получил водитель легковушки, которому врачи оказали необходимую медицинскую помощь.

На опубликованном в сети видео можно увидеть последствия аварии, в частности обе машины после столкновения полностью перекрыли движение на дороге в сторону Киева.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Боярке Киевской области автомобиль BMW сбил 16-летнего парня. В результате аварии подросток получил травмы и был госпитализирован в больницу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!