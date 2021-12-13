Под Киевом правоохранители закрыли подпольный цех по производству оружия. Фото

Под Киевом правоохранители прекратили работу подпольного цеха по производству оружия. Во время обысков, в частности, изъяли взрывчатку и боеприпасы.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Организатору незаконного бизнеса грозит до семи лет лишения свободы.

Как рассказали в СБУ, житель Киевской области, ранее судимый за изготовление самодельной взрывчатки, оборудовал на территории своего домовладения цех по производству оружия.

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"По предварительным данным, готовую продукцию он планировал реализовать из-за личных связей в криминальных кругах. Во время обысков по месту жительства злоумышленника правоохранители обнаружили большое количество тротила, боевые гранаты, почти 2 тысячи патронов и специальное оборудование", – рассказали в пресс-службе.

По факту незаконного обращения с орудием, боеприпасами и взрывчатыми веществами открыто уголовное производство.

"Проверяется информация о возможном использовании средств поражения для совершения терактов", – резюмировали в СБУ.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что оперативники Службы безопасности Украины разоблачили трех военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые пытались продать оружие. Его они планировали украсть из места дислокации подразделения.