Под Киевом правоохранители закрыли подпольный цех по производству оружия. Фото

Олег Тимченко
Криминал
1 минута
2,4 т.
Под Киевом правоохранители закрыли подпольный цех по производству оружия. Фото

Под Киевом правоохранители прекратили работу подпольного цеха по производству оружия. Во время обысков, в частности, изъяли взрывчатку и боеприпасы.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Организатору незаконного бизнеса грозит до семи лет лишения свободы.

Как рассказали в СБУ, житель Киевской области, ранее судимый за изготовление самодельной взрывчатки, оборудовал на территории своего домовладения цех по производству оружия.

Мужчина ранее был судим за производство взрывчатки.
Видео дня

"По предварительным данным, готовую продукцию он планировал реализовать из-за личных связей в криминальных кругах. Во время обысков по месту жительства злоумышленника правоохранители обнаружили большое количество тротила, боевые гранаты, почти 2 тысячи патронов и специальное оборудование", – рассказали в пресс-службе.

Во время обысков у злоумышленника изъяли боевые гранаты.
Мужчина наладил работу цеха по производству оружия и взрывчатки.

По факту незаконного обращения с орудием, боеприпасами и взрывчатыми веществами открыто уголовное производство.

"Проверяется информация о возможном использовании средств поражения для совершения терактов", – резюмировали в СБУ.

У злоумышленника изъяли боевое орудие.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что оперативники Службы безопасности Украины разоблачили трех военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые пытались продать оружие. Его они планировали украсть из места дислокации подразделения.

УкраинаКиевСБУНовости Киева и Киевской областиоружие