Под Киевом поезд сбил насмерть жителя Сумщины. Подробности трагедии и фото

В Броварском районе Киевской области поезд сбил мужчину, который находился на железнодорожных путях. К сожалению, от полученных травм пострадавший погиб на месте.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Обстоятельства трагического случая установят следователи.

Что известно

По словам правоохранителей, происшествие произошло в селе Квитневое. Предварительно было установлено, что пассажирский поезд сообщением "Киев-Шостка" травмировал мужчину, который находился на железнодорожных путях.

"Машинист применял звуковой сигнал и экстренное торможение, однако избежать трагедии не удалось. От полученных травм 39-летний житель Сумщины скончался на месте", – уточнили в пресс-службе.

По факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта, что привело к гибели человека (ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины), начато досудебное расследование.

Трагедии на железной дороге

Ранее в Фастовском районе Киевской области пассажирский поезд на станции сбил пожилого мужчину. К сожалению, от полученных травм пенсионер погиб на месте.

Как сообщал OBOZ.UA, в Бориспольском районе Киевской области поезд сбил мужчину, который пересекал пути. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

